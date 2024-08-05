Российские ПВО сбили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ПВО сбила 43 украинских беспилотника, семь реактивным снарядов HIMARS американского производства, шесть оперативно-тактических американских ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и управляемую авиабомбу Hammer производства Франции.
Ранее сообщалось, что подразделения сразу трёх бригад ВСУ оказались в российском окружение в районе села Желанное на Покровском направлении.
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Анастасия Чинкова