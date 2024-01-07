Российские ПВО сбили два самолёта ВВС Украины

Фото: iStock/Milous
В тылу ВСУ в Днепропетровской области уничтожены два самолёта Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что первый самолёт Су-25 был сбит российскими средствами около города Днепра. А второй истребитель Су-27 сбит в районе Кривого Рога.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что оба самолёта были поражены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в небе над Чёрным морем были перехвачены шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун», с помощью которых ВСУ планировали совершить террористический акт на территории России.
Читайте также:
В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ
В ВСУ обеспокоены массовостью применения беспилотников российскими войсками
В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России
В российском военном ведомстве подчеркнули, что оба самолёта были поражены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Читайте также:
В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ
В ВСУ обеспокоены массовостью применения беспилотников российскими войсками
В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России
Анастасия Чинкова