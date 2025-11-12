ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Глыбного
В районе населенного пункта Глыбное в Сумской области был ликвидирован пункт размещения иностранных наемников, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Днепропетровске украинец выстрелил в двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).
До этого комитет Госдумы по международным делам прокомментировал планы по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».
Читайте также: