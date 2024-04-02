Российские разведчики захватили позицию ВСУ у Соледара, применяя лишь дроны

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Российские разведчики штурмовали и захватили позицию ВСУ в районе Соледара исключительно при помощи дронов. Об этом заявил ТАСС соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков.
«Мы только неделю назад вернулись из командировки, работали на запорожском направлении и в районе Соледара. В районе Соледара <…> разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых. Использовали исключительно дроны типа Mavic и FPV, в результате чего была занята позиция. И один боец ВСУ сделал правильное решение — сдался», — сообщил Утенков.
Он также добавил, что дроны активно применяются, чтобы доставлять продукты и воду для военнослужищих на отдаленных позициях.
Ранее в Минобороны рассказали об успешном применении беспилотников для разминирования проходов для бронетехники.
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Он также добавил, что дроны активно применяются, чтобы доставлять продукты и воду для военнослужищих на отдаленных позициях.
Ранее в Минобороны рассказали об успешном применении беспилотников для разминирования проходов для бронетехники.
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Бернст Ю.