«Убийца» Abrams отправился на СВО: чем опасны ульяновские дроны «Пиранья» для танков и ВСУ

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Новая партия дронов «Пиранья» отправлена в зону СВО. О том, где были изготовлены беспилотники, какими характеристиками они обладают, и как они уничтожили “неуязвимый” американский танк Abrams, расскажет редакция «Радио 1».
«Пираньи» отправлены в зону СВО: что за дрон
О том, что дроны «Пиранья» будут направлены в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он также сообщил, что сразу после их прибытия на фронт военные начнут проводить испытания и применять их в боевых действиях. Дроны «Пиранья» производит Симбирское конструкторское бюро. До этого на фронт было отправлено более четырех тысяч ульяновских беспилотников. Они успешно прошли испытания в Минобороны.
БПЛА «Пиранья»: когда стал известен
Впервые о FPV-дроне «Пиранья» заговорили после того, как ему удалось поразить в зоне СВО американский танк Abrams, который прежде считался “неуязвимым” для БПЛА. Такие дроны продолжают активно применяться на фронте, однако в настоящее время идет активная работа по их модернизации. На сегодняшний день Симбирское конструкторское бюро изготовило свыше 8 тысяч FPV-дронов «Пиранья».
Дронт «Пиранья»: характеристики
Усовершенствованные «Пираньи» выполнены в двух вариантах: дрона-камикадзе и бомбардировщика с системой сброса боеприпасов от РПГ-7. БПЛА «Пиранья» способен носить полезную нагрузку 4,5 кг и уничтожать цели на дальности до 15 км. Результаты прежних испытаний показали, что дрон превосходит предшественников и легко справляется с целями на расстоянии 13 км. Специалисты подчеркивают, что в зоне СВО подавляющее большинство FPV-дронов работают на дистанциях в пределах 4—6 км.
Симбирское конструкторское бюро: что производит, где находится
Предприятие, на котором производятся «Пираньи», находится в Ульяновске. Преимущественно завод занимается производством беспилотных летательных аппаратов типов «разведчики» и «камикадзе». Грузоподъемность дронов, разрабатываемых в бюро, не превышает 30 кг.
Кроме того, бюро производит индивидуальные и комплексные ретрансляторы по передаче видеосигналов и сигналов управления, создает специализированные антенны для беспилотных воздушных судов.
Симбирское конструкторское бюро в 2024 году намерено выпускать более 5 тыс. беспилотников «Пиранья» в месяц. Примечательно, что в 2023 году именно такое количество дронов было направлено в зону проведения СВО.
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Анастасия Хохлова