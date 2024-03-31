Российские дроны «Джокер» приспособили к задачам ПВО

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FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи противовоздушной обороны (ПВО) и ближней противовоздушной обороны в России, сообщил генеральный директор компании «Центр комплексных беспилотных решений» (КЦБР) Дмитрий Кузякин, цитирует РИА Новости.
По словам Кузякина, в перспективе «Джокеры» смогут сбивать БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывчаткой и осуществлять постановку помех. В будущем эта технология может стать более бюджетной альтернативой существующим противоракетным средствам.
Ранее «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».
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«На дрон крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает беспилотники противника», – сообщил Кузякин.
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Александр Климов