Российские разведчики заявили о намерении Британии и Франции передать Киеву ядерные боеголовки

24 февраля 2026, 11:09

СВР: Британия и Франция намерены передать Киеву ядерное оружие

Фото: iStock/Gerasimov174

Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба СВР.