Российские разведчики заявили о намерении Британии и Франции передать Киеву ядерные боеголовки
Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба СВР.
В ведомстве утверждают, что Лондон и Париж «готовятся вооружить Киев ядерной бомбой» и обсуждают варианты поставки так называемого «вундерваффе». По версии СВР, наличие у Украины атомной или «грязной» бомбы могло бы, по их оценке, усилить её позиции на переговорах.
Также в службе заявили о возможной скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в ядерной сфере. В качестве одного из вариантов рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
