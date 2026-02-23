В США раскрыли имена возможных преемников Трампа
Госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс рассматриваются в качестве возможных преемников действующего президента США. Об этом пишет портал Axios.
Издание со ссылкой на источник сообщает, что идеальным сценарием для Дональда Трампа после завершения его полномочий стало бы выдвижение тандема Вэнс — Рубио с лидерством вице-президента.
Такой вариант развития событий, по словам советника главы государства, полностью устраивает Трампа. Кроме того, в материале отмечается, что сторонники Джей Ди Вэнса уже формируют структуру, способную обеспечить его президентскую кампанию в 2028 году.
Ранее в России заявили, что Трамп не позволит просто так забрать у него власть в Конгрессе.
