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Российские разведчики и артиллеристы уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы ежедневно работают в сложных условиях, но благодаря высокой подготовке и профессионализму, расчеты тратят лишь несколько минут от момента обнаружения цели до проведения выстрела. Кроме того, они регулярно изменяют свои огневые позиции.
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