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Российские разведка и артиллерия поразили укрепленные позиции ВСУ под Купянском

МО РФ: разведка и артиллерия уничтожили укрепленные позиции ВСУ под Купянском
18 декабря 2023, 04:37
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Российские разведчики и артиллеристы уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

По данным ведомства, военнослужащие из артиллерийской группировки «Запад» успешно атаковали замаскированные позиции противника при помощи самоходных артиллерийских установок «Мста-С». Атака была осуществлена на расстоянии восьми километров, а разведка с помощью беспилотников подтвердила попадание по установленным целям.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы ежедневно работают в сложных условиях, но благодаря высокой подготовке и профессионализму, расчеты тратят лишь несколько минут от момента обнаружения цели до проведения выстрела. Кроме того, они регулярно изменяют свои огневые позиции.

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NYT: военкомы на Украине становятся агрессивными и насильно набирают людей в ВСУ
18 декабря 2023, 04:32

Фото: iStock/Liukov

Адвокаты и призывники отмечают рост агрессивности военкомов на Украине при призыве граждан в армию, пишет The New York Times (NYT). Журналисты отмечают, что людей все чаще захватывают на улицах и на работе, принудительно доставляя их в военкоматы страны.
Издание подчеркивает, что у некоторых граждан Украины изымали паспорта, требуя идти в военкоматы, где их принуждали подписать документы о призыве. Также отмечается случаи попыток призвать в армию мужчин, освобожденных от военной службы.

Эти ситуации привели к увеличению числа судебных исков, связанных с принудительной мобилизацией. В ноябре было вынесено 226 судебных решений по подобным жалобам. Эксперты предполагают, что агрессивное поведение военкоматов может быть связано с большими потерями Киева в военных действиях.

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В России разработали изделие для призыва к пилотам дронов ВСУ сдаваться в плен
В РФ разработали изделие «Дафни», призывающее пилотов дронов ВСУ сдаться в плен
18 декабря 2023, 04:23

Фото: iStock/vadimrysev

В России разработали устройство под названием «Дафни», которое предназначено для призыва пилотов дронов Вооруженных сил Украины сдаться в плен. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, ссылаясь на информацию ТАСС.
По его словам, это устройство позволяет изменить изображение, передаваемое с боковой камеры FPV-дронов на надпись «149.200 вызывай Волгу и живи». Эта специальная частота используется российскими военными для возможных переговоров о добровольной сдаче противника в плен.

Кузякин пояснил, что «Дафни» использует частоту, аналогичную или очень близкую к частоте, используемой украинскими беспилотниками, и начинает транслировать измененное изображение.

«Изделие „Дафни“ транслирует мерцающее изображение с огромной надписью „149.200 вызывай Волгу и живи“, которое видит пилот противника на своем FPV-дроне вместо обычной картинки», — пояснил генеральный директор ЦКБР.
На данный момент устройство проходит испытания. Центр разработал целый комплекс мер по обеспечению безопасности российских военных на передовой линии.

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#испытания
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Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных бойцов
18 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону указал на большие потери среди мобилизованных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связал это с некомпетентностью киевских властей и руководства ВС США.
Он отметил, что по данным военного комиссара Полтавы, от 80 до 90 процентов обученных ими бойцов либо погибли, либо получили ранения. Риттер подчеркнул, что это не выдумки, а статистика.

Экс-разведчик выразил мнение, что ответственность за эти потери лежит на НАТО. Он призвал к увольнению руководства американских вооруженных сил из-за недостаточной компетентности.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что мобилизация граждан практически не приносит результатов. По его словам, те, кто хотел вступить в ВСУ, уже это сделали в начале спецоперации, и сейчас нет четкого ответа на вопрос, кого призывают в настоящее время.

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Пленный командир ВСУ Креховецкий пригласил российских бойцов на шашлык
18 декабря 2023, 01:49

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВС Украины Евгений Креховецкий поблагодарил военнослужащих ВС РФ за хорошее отношение и пригласил после окончания СВО к себе домой на шашлык. Соответствующее видеообращение опубликовано в Телеграм-канале «Южный фронт».
«Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — сказал Креховецкий.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ деморализованы, при этом офицеры используют их как пушечное мясо. Военнопленный также выразил надежду, что российская армия продолжит свою работу, а спецоперация закончится в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине предрекли вымирание городов
Эксперт по ЖКХ Попенко предрек вымирание многих городов Украины
18 декабря 2023, 01:46

Фото: istockphoto/JARAMA

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко выразил свою озабоченность по поводу потенциального обрушения метро в Киеве в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.
Он назвал закрытие нескольких станций метро в Киеве «небывалой катастрофой», которая свидетельствует о полном разрушении инфраструктуры города. Попенко подчеркнул важность веры местных жителей в обещания властей о восстановлении метрополитена за полгода. Однако, по его мнению, этот процесс может затянуться из-за ограниченных финансовых ресурсов и управленческих сложностей.

Эксперт также выразил опасения относительно малых городов, которые, по его словам, рискуют «просто исчезнуть». Он утверждает, что целые жилые районы могут быть исключены из списка из-за отсутствия финансирования, и это может привести к ликвидации жилого фонда в этих районах.

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«Начали теснить»: В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
Офицер Дэвис: Россия начала наступление, у ВСУ заканчиваются люди и оружие
18 декабря 2023, 01:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у ВС Украины после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России заканчиваются люди и оружие.
«Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь российские военные начали ВСУ теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать боевые действия просто уже некому», — сказал американский военный в эфире своего YouTube-канала.

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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На Украине признали утечки военной тайны из штабов
Экс-замминистра обороны Украины Маляр признала утечки военной тайны из штабов
18 декабря 2023, 00:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале призналась, что ранее утечки секретной информации из военных штабов уже случались.
Ее комментарии связаны с сообщениями о нахождении прослушивающих устройств у главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного и его сотрудников.

«Да, у нас были случаи утечек секретной информации из штабов», — отметила Маляр.
Она добавила, что военные секреты уже неоднократно становились общедоступными.

Ранее РБК-Украина, ссылаясь на источник в военных кругах, сообщило о нахождении прослушивающих устройств в кабинете главнокомандующего ВСУ и у его сотрудников.

Эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ), уточнив, что устройство было обнаружено не в кабинете главнокомандующего, а в одном из помещений, которое планировалось использовать им в будущем. В результате этого было начато уголовное производство.

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#военные
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Стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного
«Украинская правда»: прослушку нашли и у сотрудников главкома ВСУ Залужного
17 декабря 2023, 23:59

Издание «Украинская правда» сообщило о нахождении прослушивающих устройств не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его сотрудников, ссылаясь на информацию от источников.
По данным источников издания «РБК Украина», в воскресенье 17 декабря в кабинете главнокомандующего была найдена подслушка. Они уточнили, что данные устройства были сделаны из неопределенных элементов, что затрудняет определение тех, кто их установил.

Ранее в интервью The Economist Залужный отметил, что конфликт на Украине оказался в застое, и ВСУ не в состоянии продвинуться вперед.

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#всу
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Украинские пограничники начали использовать дроны для поимки уклонистов
Госпогранслужба Украины сообщила о поимке группы уклонистов с помощью FPV-дрона
17 декабря 2023, 23:13

Фото: iStock/vadimrysev

Пограничники Украины внедрили использование FPV-дронов с целью выявления уклонистов, пытающихся скрыться за границей. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
Видео с одним из таких беспилотников (БПЛА) было опубликовано ведомством. Этот дрон помог отследить группу людей, уклоняющихся от призыва на службу.

В результате этой операции пограничники задержали троих беглецов из Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей, которые пытались нелегально пересечь границу.

Ранее в Верховной Раде Украины рассматривался черновой вариант законопроекта, включающего лишение отсрочки от призыва для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.

Планировались изменения, затрагивающие также женщин: они должны были быть включены в список для призыва на воинский учет, проходить военную подготовку и быть готовыми к службе в период действия военного положения.

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