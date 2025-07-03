Российские сапёры обезвредили более 500 тыс. снарядов ВСУ в Курской области

03 июля 2025, 16:45

«Известия»: сапёры разминировали более 55 тыс. га земли Курской области

Фото: iStock/NazariyKarkhut

Российские сапёры разминировали свыше 40 населённых пунктов в Курской области и более 55 тыс. га территории региона, при этом им удалось обезвредить более 500 тыс. снарядов Вооружённых сил Украины (ВСУ), что составляет около 15% от общего плана, сообщает газета «Известия».