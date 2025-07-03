Российские сапёры обезвредили более 500 тыс. снарядов ВСУ в Курской области
Российские сапёры разминировали свыше 40 населённых пунктов в Курской области и более 55 тыс. га территории региона, при этом им удалось обезвредить более 500 тыс. снарядов Вооружённых сил Украины (ВСУ), что составляет около 15% от общего плана, сообщает газета «Известия».
Уточняется, что за последнюю неделю сапёры разминировали около 2 тыс. га земли, более 800 км дорог и 12,6 тыс. зданий.
По словам командира инженерно-сапёрного взвода инженерно-сапёрной роты бригады «Барс-Курск» с позывным База, работы в Курской области ещё много: сапёры продолжают очищать населённые пункты, поля, дороги от снарядов противника.
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