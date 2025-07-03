Стало известно об атаке БПЛА в Удмуртии

03 июля 2025, 16:04

Бречалов: два беспилотника атаковали объект в Удмуртии

Фото: istockphoto/NiseriN

Объект в Удмуртии атаковали два дрона, заявил в четверг, 3 июля, глава региона Александр Бречалов. Он добавил, что информации о пострадавших и жертвах не поступало.







«Один аппарат благодаря мерам безопасности не достиг, второй попал в техническое сооружение. Сейчас ликвидируются последствия», — прокомментировал чиновник.

