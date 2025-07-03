Стало известно об атаке БПЛА в Удмуртии
Бречалов: два беспилотника атаковали объект в Удмуртии
Объект в Удмуртии атаковали два дрона, заявил в четверг, 3 июля, глава региона Александр Бречалов. Он добавил, что информации о пострадавших и жертвах не поступало.
«Один аппарат благодаря мерам безопасности не достиг, второй попал в техническое сооружение. Сейчас ликвидируются последствия», — прокомментировал чиновник.Перед этим сообщалось о гибели экс-мэра Луганска в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Бывшим главой горадминистрации был Манолис Пилавов. Кроме того, уточнялось, что инцидент произошел неподалеку от краеведческого музея, где открывалась выставка по операции «Поток». Есть информация о трех пострадавших.