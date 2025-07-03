В Брянской области погиб человек в результате атаки украинских беспилотников

03 июля 2025, 15:12

Богомаз: в Брянской области погиб мужчина при атаке БПЛА, также ранена женщина

Фото: iStock/NiseriN

Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки украинских FPV-дронов беспилотник попал в движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале.