В Брянской области погиб человек в результате атаки украинских беспилотников

Богомаз: в Брянской области погиб мужчина при атаке БПЛА, также ранена женщина
Фото: iStock/NiseriN

Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки украинских FPV-дронов беспилотник попал в движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале.



По его словам, также пострадала женщина, её доставили в больницу. Глава региона подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеренно ударили по гражданской машине.

Богомаз добавил, что власти окажут необходимую поддержку и материальную помощь.

Анастасия Чубина

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