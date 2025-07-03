В Брянской области погиб человек в результате атаки украинских беспилотников
Богомаз: в Брянской области погиб мужчина при атаке БПЛА, также ранена женщина
Житель села Алешковичи Суземского района Брянской области погиб в результате атаки украинских FPV-дронов беспилотник попал в движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
По его словам, также пострадала женщина, её доставили в больницу. Глава региона подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеренно ударили по гражданской машине.
Богомаз добавил, что власти окажут необходимую поддержку и материальную помощь.
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