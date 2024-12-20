Российские штурмовики контролируют всю жилую застройку в Курахове

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ВС РФ уже контролируют всю жилую застройку в Курахове ДНР, включая многоквартирные здания, а остающиеся на позициях в промзоне в западной части города боевики ВСУ уже не смогут их удержать. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
«Вся жилая застройка в Курахове точно перешла под контроль наших войск. В Курахове начался обратный отсчет для группировки ВСУ. Им невозможно в городе удержаться, к этому нет никаких предпосылок», — заявил Рогов.
В беседе с РИА Новости он сообщал, что на сегодняшний день ВСУ отступают к западным окраинам Курахова. Украинские боевики пытаются закрепиться в районе кладбища и ТЭС, где уже находится несколько сотен солдат армии противника.Тем временем ВС РФ продолжают наступать, а бои с жилых построек перекинулись на промзону.
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