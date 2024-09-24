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Российские штурмовики находятся на восточной окраине Угледара

24 сентября 2024, 15:50
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские штурмовые отряды находятся на восточной окраине Угледара, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Известно, что информацию подтвердили боевики ВСУ. Один из них, чей позывной «Алекс», отметил, что в городе не наблюдалось мощной атаки, но ВС России зашли небольшими штурмгруппами.

Уточняется, что российская армия практически окружила город. Когда кольцо будет замкнуто, украинский гарнизон численностью примерно в две тысячи боевиков станет блокирован от снабжающих его путей.



Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Кремле подчеркивали, что СВО на Украине будет завершена, когда Россия достигнет своих целей.

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#вс рф
Российские войска взяли Угледар в клещи
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются вывести силы из «клещей» в Угледаре
24 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска взяли Угледар в клещи, ВСУ пытаются вывести оттуда свои ударные группы. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, ротация подразделений украинской армии при этом практически невозможна.
«Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация фактически невозможна. И даже уже некоторые круги на Украине, которые находятся рядом с министерством обороны, говорят о том, что ротация невозможна, 72-я бригада вооруженных формирований Украины находится в плачевном состоянии. И, по данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — пояснил он.
Напомним, на Украине растет тревога насчет положения ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО — в ежедневной сводке новостей «Радио 1».

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Названы суточные потери украинских войск
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2030 человек
24 сентября 2024, 14:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска за сутки потеряли до 2030 солдат в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что группировка войск «Юг» ликвидировала до 810 военных, «Центр» — 555, «Запад» — 420. Группировка «Восток» уничтожила до 130 человек, «Север» — 65 боевиков.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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«Всего одно решение»: что нужно для освобождения Одессы
Политолог Перенджиев: для освобождения Одессы необходимо одно решение
24 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/V-art

В настоящее время освобождение Одессы не является первостепенной задачей для ВС РФ, однако для этого необходимо лишь одно решение. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт считает, что сейчас, если планы по освобождению Одессы и есть, то это не первостепенная задача, а доверят такую задачу только элитным русским войскам — морской пехоте и десантникам.

«Сложность, наверное, в том, что есть другие задачи, более важные. Это Курская область, это Донбасс, и другие, где задействованы в том числе наши морпехи. Вероятно, когда обстановка позволит, им поставят задачу, которая, к слову, отвечает их войсковой специализации. Сейчас морпехи у нас больше выступают как подразделения сухопутных войск, и не действуют по своему назначению», — рассказал Перенджиев в беседе с Царьградом.

Он также выразил уверенность, что команда на освобождение Одессы будет дана без публичных заявлений, а сама операция станет неожиданностью для противника.

По словам военного политолога, начнется освобождение Одессы с высадки морского и воздушного десанта ВС РФ. Перенджиев считает, что подразделения ВДВ и морской пехоты должны действовать по предназначению. Тогда операции по освобождению территорий, оккупированных противником, будут проходить успешнее.

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В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО
Госдума приняла закон об освобождении подсудимых за участие в СВО
24 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/Michał Chodyra

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о приостановлении и дальнейшем прекращении судопроизводства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с российским военным ведомством не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации и в военное время. Согласно информации источника, это не коснется тех, кто обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Отмечается, что нововведения также распространятся на виновных, в отношении которых был вынесен приговор, но еще не вступил в законную силу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно число плененных бойцами ВС РФ за сутки в Курской области
МО РФ: четырех боевиков ВСУ взяли в плен при неудачной атаке в Курской области
24 сентября 2024, 14:36

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Бойцы ВС РФ за прошедшие сутки взяли в плен четырех боевиков ВСУ при неудачной попытке украинской армии атаковать в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в результате этой же атаки противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в сводке министерства.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация поразила украинский завод оборонно-промышленного комплекса, который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. По данным оборонного ведомства, указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.

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#опк
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Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине
Песков: позиция Ирана по Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свою
24 сентября 2024, 13:21

Фото: сайт Кремля

Позиция Ирана по конфликту на Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свое мнение до руководства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность обсудить украинский конфликт с представителями Европейского союза и Соединенных Штатов, и при этом подчеркнул, что Тегеран никогда не одобрял агрессию на территории Украины.

Представитель Кремля отметил, что несмотря на позицию Тегерана, взаимодействие России и Ирана в различных областях развивается позитивным образом и будет расширяться в дальнейшем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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ВС РФ поразили завод ОПК на Украине
Минобороны: ВС РФ поразили украинский завод ОПК по ремонту авиадвигателей
24 сентября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили украинский завод оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — указано в сообщении ведомства.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что ВС РФ удалось поразить пункт дислокации ВСУ в районе Купянска, а также предоставили соответствующее видео. В министерстве уточнили, что удар нанесли при помощи бомбы ОДАБ-1500, а потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники.

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#минобороны
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В Кремле сообщили, когда закончится СВО
Песков: СВО закончится при достижении РФ своих целей, и это безальтернативно
24 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/yulenochekk

Спецоперация на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Об этом в рамках брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», - пояснил пресс-секретарь.
Спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевских неонацистов. В сентябре того же года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума.

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Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео
24 сентября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/yulenochekk

Российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Об этом доложили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.
«Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там уточнили, что наносился авиаудар при помощи бомбы ОДАБ-1500.

Как сообщалось ранее, бойцы спецназа «Ахмат» вышли из окружения боевиков ВСУ под Мартыновкой, что расположена под Курском.

По словам командира бойцов Апты Алаудинова, «Ахматовцы» своими действиями помогли войскам РФ перегруппироваться и удержали важный участок. В окружении спецназовцы находились больше 40 дней.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
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