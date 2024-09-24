Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российские штурмовые отряды находятся на восточной окраине Угледара, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Известно, что информацию подтвердили боевики ВСУ. Один из них, чей позывной «Алекс», отметил, что в городе не наблюдалось мощной атаки, но ВС России зашли небольшими штурмгруппами.
Уточняется, что российская армия практически окружила город. Когда кольцо будет замкнуто, украинский гарнизон численностью примерно в две тысячи боевиков станет блокирован от снабжающих его путей.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Кремле подчеркивали, что СВО на Украине будет завершена, когда Россия достигнет своих целей.
Читайте также:
Названы суточные потери украинских войск
Российские войска взяли Угледар в клещи
«Всего одно решение»: что нужно для освобождения Одессы
Уточняется, что российская армия практически окружила город. Когда кольцо будет замкнуто, украинский гарнизон численностью примерно в две тысячи боевиков станет блокирован от снабжающих его путей.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Кремле подчеркивали, что СВО на Украине будет завершена, когда Россия достигнет своих целей.
Читайте также:
Названы суточные потери украинских войск
Российские войска взяли Угледар в клещи
«Всего одно решение»: что нужно для освобождения Одессы
Никита Кротов