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В течение суток Российские войска нанесли ряд ударов по критически важной инфраструктуре и промышленным объектам на территории Украины.
С другой стороны, украинские силы также активно действуют. Атака крылатыми ракетами Storm Shadow на Ростовскую область и освобожденные территории Запорожья демонстрирует, что Киев готов отвечать на вызовы. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Ситуация в селе стала невыносимой: военнослужащие ВСУ стучали в двери, разбивали окна и открывали огонь по жилым домам. Большинство домов в Плехово были сожжены, оставив людей без крова и средств к существованию.
В дополнение к этим событиям стало известно о возбуждении уголовного дела против бразильского наемника, который, по данным следственных органов, пытал и убил двух российских военнослужащих в Курской области.
Зоны их действия также затрагивают Курскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую и Орловскую области, а частично — Краснодарский край и Волгоградскую область. Кроме того, БПЛА Tekever AR3 с дальностью до тысячи километров могут угрожать регионам Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
По данным Минобороны, наиболее активно противник пытался прорваться над Ростовской областью, где было сбито 36 БПЛА, и Брянской — 21 дрон. Также ликвидированы 14 дронов над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем.
Эти события подчеркивают постоянные попытки ВСУ атаковать российские объекты с использованием беспилотников, однако силы ПВО демонстрируют высокую эффективность в защите воздушного пространства.
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Купянско-Сватовское направлениеНа Купянско-Сватовском направлении российские войска форсировали реку Оскол, что стало знаковым событием в их стремлении укрепить позиции на юге Двуречного. Бои здесь идут с целью расширения плацдарма и создания устойчивого фронта, что говорит о намерении России закрепиться в этом стратегически важном районе.
Покровское направлениеНа Покровском направлении ситуация также развивается динамично: российские силы значительно расширили свои позиции на участке Шевченко — Новотроицкое, освободив Новый Труд и выбив противника с нескольких позиций к северу от Пушкино.
Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России
Кураховское направлениеОсобое внимание стоит уделить Кураховскому направлению, где МО РФ объявило об освобождении Трудового и Старых Тернов. Однако важно отметить, что на южном фланге продолжаются ожесточенные бои, противник не сдается без боя. Поднятие флага России на северо-западных окраинах Успеновки символизирует не только военные успехи, но и моральный дух российских войск.
Времьевское направлениеТем временем на Времьевском направлении бои продолжаются в районе Раздольного и Нового Комара. Несмотря на сообщения, что ВСУ покинули этот район, присутствие украинских сил все еще сохраняется.
Боеприпасы с белым фосфоромОфициальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сделала громкое заявление, что украинские войска неоднократно применяли боеприпасы с белым фосфором. Захарова подчеркнула, что наличие таких боеприпасов у Украины может свидетельствовать, что страна не утилизировала химическое оружие в соответствии с международными обязательствами.
Трагические истории мирных жителейНина Крюкова, жительница недавно освобожденного села Плехово Суджанского района Курской области рассказала, как ей приходилось ночевать на улице в кустах, чтобы укрыться от украинских военнослужащих и их дронов.
Ситуация в селе стала невыносимой: военнослужащие ВСУ стучали в двери, разбивали окна и открывали огонь по жилым домам. Большинство домов в Плехово были сожжены, оставив людей без крова и средств к существованию.
В дополнение к этим событиям стало известно о возбуждении уголовного дела против бразильского наемника, который, по данным следственных органов, пытал и убил двух российских военнослужащих в Курской области.
Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
Минобороны РФ показало на карте, какие регионы попали в зону досягаемости ATACMSНа брифинге начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов представил карту, демонстрирующую зоны досягаемости западных ракет. По её данным, американские ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут поражать цели в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках и Крыму.
Зоны их действия также затрагивают Курскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую и Орловскую области, а частично — Краснодарский край и Волгоградскую область. Кроме того, БПЛА Tekever AR3 с дальностью до тысячи километров могут угрожать регионам Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дронаВ минувшую ночь российская ПВО успешно отразила атаки украинских беспилотников, уничтожив 84 дрона, направленных на территорию страны.
Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы
По данным Минобороны, наиболее активно противник пытался прорваться над Ростовской областью, где было сбито 36 БПЛА, и Брянской — 21 дрон. Также ликвидированы 14 дронов над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем.
Эти события подчеркивают постоянные попытки ВСУ атаковать российские объекты с использованием беспилотников, однако силы ПВО демонстрируют высокую эффективность в защите воздушного пространства.
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Дарья Осипова