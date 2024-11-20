«Волчья охота»: войска РФ задействовали особую тактику боя под Курахово

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Российские военнослужащие применяют тактику «волчьей охоты» на кураховском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Штурмовые отряды «Южной» группировки войск разделяются на небольшие группы, окружают противника и постепенно сужают кольцо, лишая боевиков ВСУ шансов удерживать укреплённые районы и подземные позиции. Такая тактика часто приводит к сдаче противника в плен.
Огневую поддержку штурмовым группам оказывают артиллерия, танки, миномёты, а также ударные и разведывательные беспилотники.
В Минобороны отметили, что действия на этом направлении ведутся для дальнейшего укрепления позиций российских войск.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.
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Огневую поддержку штурмовым группам оказывают артиллерия, танки, миномёты, а также ударные и разведывательные беспилотники.
В Минобороны отметили, что действия на этом направлении ведутся для дальнейшего укрепления позиций российских войск.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.
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Мария Моисеева