Российские штурмовики прорвались через «зубы дракона» и за полтора часа выбили бойцов ВСУ

02 сентября 2025, 13:39

Минобороны: российские штурмовики за полтора часа выбили бойцов ВСУ из Малиевки

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС РФ прорвались через «зубы дракона» и за полтора часа выбили ВСУ на одном из ключевых направлений в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.





Штурмовой отряд морской пехоты Балтийского флота вытеснил украинских боевиков из укрепленного села Малиевка, преодолев заминированные посадки и бетонные заграждения, несмотря на налеты беспилотников типа «Баба-яга» и «Вампир».



Командир взвода с позывным Хапра заявил, что сложности возникли еще на подступах к населенному пункту. По его словам, деревья были вырублены, из-за чего местность лучше просматривалась и простреливалась.

«Ветер дул в нашу сторону, они это обнаружили и начали закидывать снарядами. Мы шли через дым, жару и заграждения. Нашли проход в минном поле: руками отбрасывали самодельные лепестки, двигались аккуратно, как по болоту. Заходили с фронта и с фланга», — вспоминает он.

«[Административное здание] брали хитро — с тыла, под дымами. Этаж за этажом зачищали. <…> Противник растерялся. И вскоре все обернулось в нашу пользу», — добавил военнослужащий.