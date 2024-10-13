Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Фото: Минобороны РФ
Российские штурмовики Су-25 сорвали ракетным ударом ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведывательным целям.
Затем экипажи провели противоракетные операции, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – резюмировали в Минобороны.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожает зенитно-ракетный комплекс Patriot и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Пашена Балка Днепропетровской области.
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Александр Климов