ВС РФ поразили энергообъекты Украины, которые снабжали ВСУ ГСМ

Фото: Минобороны РФ
Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам Украины, откуда ВСУ брали горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили 12 октября в Минобороны России.
Объекты энергетики поразила оперативно тактическая авиация России, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Также российские военные уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ в 141 районе.
Ранее о перебоях с электричеством в подконтрольной Украине Херсонской области сообщил назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко. Сообщалось, что в результате атаки был перестал работать крупный объект энергоснабжения.
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Лия Мурадьян