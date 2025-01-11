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Российские бойцы уничтожили боевиков националистического батальона «Азов»* во время освобождения села Шевченко в Донецкой Народной Республике. В штурме населённого пункта участвовали военнослужащие 74-й штурмовой бригады 41-й армии.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода 3-го батальона штурмовиков Василий Бураков. По его словам, во время штурма им противостояли бойцы батальона «Азов»* и штурмового батальона «Скала».
Во время зачистки двух домов, где находились до 16 военнослужащих ВСУ, была захвачена украинская рация. Российские бойцы слушали эфир и знали, куда противник стягивает резервы для проведения контратак. Координаты предавались артиллерии, которая накрывала скопление противника.
Во время зачистки населённого пункта в подвалах наши бойцы часто находили мирных жителей, в основном — пожилого возраста. На вопрос российских военных, почему они не эвакуировались, они говорили, что не хотели оставлять свои дома и что они не нужны Украине.
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«Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен», — сказал российский солдат.
Во время зачистки двух домов, где находились до 16 военнослужащих ВСУ, была захвачена украинская рация. Российские бойцы слушали эфир и знали, куда противник стягивает резервы для проведения контратак. Координаты предавались артиллерии, которая накрывала скопление противника.
Во время зачистки населённого пункта в подвалах наши бойцы часто находили мирных жителей, в основном — пожилого возраста. На вопрос российских военных, почему они не эвакуировались, они говорили, что не хотели оставлять свои дома и что они не нужны Украине.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов