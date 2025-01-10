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ВС РФ держат под огневым контролем основные пути ВСУ к Часов Яру

Боец ВС РФ: основные пути ВСУ к Часов Яру находятся под огневым контролем
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Основные пути снабжения ВСУ к Часов Яру находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным «Чукча», его слова приводит ТАСС.
«Под огневым контролем наших войск находятся основные пути логистики и подвоза к Часов Яру», — заявил российский боец.

При этом украинские боевики, находящиеся в городе, уже начали жаловаться на нехватку снарядов и живой силы.



«Чукча» также рассказал, что десантники 98-й дивизии начали год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. На сегодняшний день бойцы ВС РФ штурмуют вражеские позиции в промзоне на юго-восточной стороне предприятия. По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.

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#цех
#предприятия
#всу
#вс рф
Российский боец спас 12 человек от «Бабы-яги»
«Татар-информ»: боец ВС РФ спас 12 человек от дрона «Баба-яга» в зоне СВО
10 января 2025, 13:16

Фото: iStock/Dragon Claws

Российский боец в зоне СВО спас 12 человек от украинского дрона «Баба-яга», сообщает «Татар-информ». Военный водитель успел увезти машину в лесополосу, чем и спас пассажиров.
«Я их вез на передок после обучения. И на нас напал дрон — «Баба-яга». Я своевременно увидел стрельбу и заметил, что над нами висит дрон. Я включил заднюю передачу и заехал в лесополку, разгрузил машину, и все скрылись. Я бы сел и уехал, но, к сожалению, «Баба-яга» была уже над нами, я бы не успел. Я тоже скрылся в лесополке», — приводит «Татар-информ» слова бойца.
Беспилотник сбросил четыре боеприпаса — два на военных, два на УАЗ. Среди бойцов никто не пострадал, однако автомобиль сгорел.

Вскоре военным удалось укрыться в блиндажах соседнего полка. Спустя какое-то время за ними приехал новый автомобиль и успешно доставил их на передовую.
«За свой смелый поступок боец представлен к награде, но пока не распространяется об этом — боится сглазить», — пишет издание.
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При ударе ВСУ по многоквартирному дому в Светлодарске погиб человек
10 января 2025, 11:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

В пятницу, 10 января, ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в городе Светлодарск, погиб один человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск — есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки со стороны ВСУ еще четыре мирных жителя были ранены. У них диагностированы ранения разной степени тяжести.

Кроме того, ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали.

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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по супермаркету в Донецке
10 января 2025, 11:30

Фото: iStock/lusia599

ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали. Кадры последствий публикует ТАСС.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате вражеской атаки разрушен супермаркет «Молоко». Ударная волна также повредила остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий.

В СК сообщили, что погибли два человека, еще двое пострадали. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома.

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Российские десантники зашли в цеха огнеупорного комбината в Часов Яре
10 января 2025, 10:48

Фото: iStock/Artem Zakharov

Бойцы российской армии вытеснили подразделения ВСУ из третьего и четвертого цехов огнеупорного комбината в Часов Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным «Чукча», его слова приводит ТАСС.
По его словам, десантники 98-й дивизии начали год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. На сегодняшний день бойцы ВС РФ штурмуют вражеские позиции в промзоне на юго-восточной стороне комбината.

«Заняв плацдармы на обоих направлениях и успешно наступая с них, нашим войскам удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех», — рассказал российский боец.

По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.

Так, «Чукча» отметил, что начало 2025 года стало для украинских военных неудачным в микрорайоне «Северный». Штурмовики отряда «Русь» 88-й РДБр «Эспаньола» при поддержке снайперов и бойцов 200-й мотострелковой бригады вытеснили вражеские подразделения уже с большей части территории района, а также захватили 4-й цех Часовоярского комбината.

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#сво
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Обстановка в Дзержинске: ВС РФ давят последние очаги сопротивления ВСУ
Кимаковский: ВС РФ почти зачистили от ВСУ Дзержинск
10 января 2025, 10:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России практически зачистила от присутствия ВСУ Дзержинск (Торецк) в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
По словам Кимаковского, он встретил Новый год в Дзержинске на позициях российских бойцов и лично видел наступление бойцов ВС РФ.

«Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие очаги сопротивления», — рассказал Кимаковский.

Он уточнил, что очаги сопротивления ВСУ очень маленькие. Они сосредоточены в частных домах в районе шахты.

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ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, ранены два человека
10 января 2025, 10:00

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские боевики нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома. По предварительной информации, ранены как минимум трое мирных жителей.




Согласно информации агентства, ВСУ применили РСЗО HIMARS.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#пво
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Бойцы ВС РФ могут освободить Суджу уже в январе
Дандыкин: ВС РФ могут взять под контроль Суджу уже в январе
10 января 2025, 09:45

Фото: iStock/zim286

Бойцы ВС РФ могут победить в боях за Суджу (город в Курской области — прим. ред.) уже в январе, спрогнозировал военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ожидаются жестокие бои на этом направлении.
По словам эксперта, освобождение города позволит российским военным отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с Life.ru Дандыкин подчеркнул, что через Суджу идут все коммуникации в Курчатов, Курск, Сумскую область.

Военный эксперт добавил, что уже сейчас группы украинских военных сдаются в плен.

Ранее жители Ростовской области рассказали о громких взрывах, предположительно связанных с работой систем ПВО. Согласно данным, которые имеются в распоряжении врио главы региона Слюсаря, силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку, осуществлённую с помощью 16 беспилотников.

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Атака на Ростов, Воронеж и Кубань, начало боев за Суджу, уничтожение ВСУ в Курской области: последние новости СВО
10 января 2025, 09:43

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

ВС РФ продолжают активные наступательные действия на стратегически важных направлениях, таких как Запорожье, Донбасс, Харьков и Угледар, добиваясь значительных успехов. В Херсонской области возникли новые угрозы со стороны украинских FPV-дронов, что усложняет ситуацию на прибрежных рубежах. О том, как складывается ситуация на других направлениях фронта читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области обстановка в районе Суджи остаётся напряжённой. В социальных сетях появилась информация о начале боёв за город, однако военные корреспонденты и эксперты опровергают эти данные, указывая на то, что столкновения происходят в окрестностях Суджи.

Согласно телеграм-каналу Mash, 9 января было сообщено о начале боёв в пределах Суджи. По информации портала, российские войска «выбивают» украинские силы на востоке и юго-востоке города, а также ведутся бои в микрорайоне Замостье и около бывшего маслозавода. Как утверждается, после того как российские войска вытеснят украинские силы из этих районов, город может перейти под контроль российских вооружённых сил.

Также сообщается о штурме села Гуево и боях в Бондаревке. Под контроль российских войск уже перешли населённые пункты Леонидово и Александрия.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное, сообщает Министерство обороны.

«Военный обозреватель»: тысяча бойцов ВСУ попала в окружение в Курской области
«Военный обозреватель»: тысяча бойцов ВСУ попала в окружение в Курской области

Ночная атака ВСУ 10 января


Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нейтрализации и подавлении 40 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь.

Наиболее интенсивной атаке подверглась Ростовская область, где было зафиксировано 16 БПЛА. Удары также пришлись на Курскую, Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области, а также на Кубань и акваторию Азовского моря.

Херсонское направление


На Херсонском направлении линия фронта остаётся стабильной. Однако в последнее время российские прибрежные объекты столкнулись с новой угрозой — атаками FPV-дронов, запускаемых с беспилотных электронных катеров (БЭКов). Эта тактика, активно применяемая украинскими вооружёнными силами, уже привела к нескольким серьёзным инцидентам, включая атаку на позиции зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в районе Скадовска.


Часовоярское направление


Из Часов Яра поступают обнадёживающие новости: ключевая позиция ВСУ — огнеупорный комбинат — практически окружена российскими войсками. Сообщается, что объект взят в полукольцо с трёх сторон, а в лесу на восточной окраине города российские подразделения блокировали группу украинских военных, предъявив им ультиматум.


Северское направление


На Северском направлении вооруженные силы Украины продолжают удерживать Верхнекаменское, однако российские войска закрепились на стратегически важных высотах к югу и западу от села. Также была успешно отражена контратака противника в районе Серебрянки. В окрестностях Переездного наблюдается активность контрбатарейной борьбы, но значительных изменений на фронте пока не зафиксировано.

Фото: iStock/dr_evil

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении российские войска достигли значительных успехов. Плацдарм на западном берегу реки Жеребец был расширен. Есть информация о том, что высоты к западу от Ивановки находятся под контролем российских сил, что открывает возможность для продвижения в сторону села Колодези.


Купянское направление


На Купянском фронте российские подразделения продвинулись на 5 километров южнее Двуречной, прорвав оборону ВСУ на отдельных участках на глубину до 1,5 километров. Штурмовые отряды движутся от Загрызово в сторону Богуславки, стремясь выйти к Боровой. В то же время другие части ВС РФ продолжают спускаться с высот в районе Зелёного Гая.


ВСУ атаковали беспилотниками завод «Черкизово Куриное Царство» в Курской области
ВСУ атаковали беспилотниками завод «Черкизово Куриное Царство» в Курской области


Харьковское направление


На Харьковском фронте российские войска добились тактических успехов в Волчанске. В Липцах подразделения ВС РФ успешно отражают контратаки со стороны ВСУ, что позволяет стабилизировать обстановку на линии фронта.


Торецкое направление


В районе Торецка российские войска вытесняют подразделения ВСУ к северным окраинам города. Западнее продолжаются активные боевые действия вдоль линии Щербиновка — Новоспасское, в то время как на севере российские силы очищают Дачное и продвигаются дальше.


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Штурмовик ВС РФ рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище
Боец «Маныч»: мост под Курахово установили в ледяной воде под обстрелом
10 января 2025, 08:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ возводили мост через Кураховское водохранилище в Донецкой народной республике под обстрелами, находясь при этом в ледяной воде. Об этом рассказал штурмовик «Маныч» из отряда «Борз» в беседе с РИА Новости.
По его словам, изначально планировалось десантироваться на другой берег на лодках, но из-за плотного огня со стороны противника, тактику пришлось изменить в пользу установки пешеходного моста. Штурмовик отметил, что материалы для переправы пришлось нести в руках, находясь по пояс в холодной воде.

Он добавил, что при выходе на берег российских военных зацепило несколько мин. Возведение моста позволило начать резкое продвижение в сторону Курахово, заключил «Маныч».

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#оружие
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