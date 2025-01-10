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Основные пути снабжения ВСУ к Часов Яру находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным «Чукча», его слова приводит ТАСС.
«Под огневым контролем наших войск находятся основные пути логистики и подвоза к Часов Яру», — заявил российский боец.
При этом украинские боевики, находящиеся в городе, уже начали жаловаться на нехватку снарядов и живой силы.
«Чукча» также рассказал, что десантники 98-й дивизии начали год со штурма ангаров Часовоярского огнеупорного комбината. На сегодняшний день бойцы ВС РФ штурмуют вражеские позиции в промзоне на юго-восточной стороне предприятия. По его словам, цех является самым большим и подготовленным к обороне ВСУ зданием комбината.
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