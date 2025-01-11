SHOT: Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области

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Российские войска освободили очередной населённый пункт в Курской области. Речь идёт о селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе.
В штурме села принимали участие подразделения группировки войск «Север» и 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, сообщает телеграм-канал SHOT. Российские части отбили все контратаки противника. В ходе боёв ВСУ потеряли до 100 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин, несколько бронетранспортёров (БТР), боевую машину пехоты (БМП) Bradley и бронеавтомобиль «Козак».
По данным телеграм-канала, российские военные не только установили полный контроль над селом Николаево-Дарьино, но и произвели зачистку населённого пункта. В министерстве обороны РФ данную информацию пока не подтвердили.
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Александр Бойцов