Российские штурмовики взяли под контроль большую часть Часов Яра

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Российские военные взяли под контроль большую часть Часов Яра и продолжают развивать успехи. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион «Авангард» и городская больница №3», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что российские штурмовики смогли закрепиться позициях на выгодной высоте. На сегодняшний день украинские боевики полностью выбиты из трех жилых кварталов на западе Часов Яра, а также пройдена основная часть северного квартала. Теперь бойцы ВС РФ приступили к боевым действиям в микрорайоне Шевченко.
Тем временем в южной части города ВС РФ взяли под огневой контроль несколько участков автодорог, в том числе те, где располагаются переправы через реку Грузская.
Кроме того, Марочко добавил, что за пределами Часов Яра российские военные продвигаются в районах Григоровки и Ступочек.
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