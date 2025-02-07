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Российские штурмовики взяли под контроль большую часть Часов Яра

Марочко: ВС РФ взяли под контроль основную часть Часов Яра
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные взяли под контроль большую часть Часов Яра и продолжают развивать успехи. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех. В центре города под наш контроль перешел стадион «Авангард» и городская больница №3», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российские штурмовики смогли закрепиться позициях на выгодной высоте. На сегодняшний день украинские боевики полностью выбиты из трех жилых кварталов на западе Часов Яра, а также пройдена основная часть северного квартала. Теперь бойцы ВС РФ приступили к боевым действиям в микрорайоне Шевченко.



Тем временем в южной части города ВС РФ взяли под огневой контроль несколько участков автодорог, в том числе те, где располагаются переправы через реку Грузская.

Кроме того, Марочко добавил, что за пределами Часов Яра российские военные продвигаются в районах Григоровки и Ступочек.

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Политолог раскрыл, какое решение по Украине сравнимо с началом апокалипсиса
Политолог Блохин: выдача Киеву ядерного оружия была бы сравнима с апокалипсисом
07 февраля 2025, 17:29

Фото: iStock/Gerasimov174

Выдача Киеву ядерного оружия была бы сравнима с вызовом всадников апокалипсиса, потому реакция США в этом направлении довольно ожидаемая. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя заявление спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога о нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия.
«Реакция Келлога и всех остальных, я думаю, что ожидаемая, потому что сейчас дать Украине ядерное оружие — это вызвать всадников апокалипсиса. Потому что как только Украина получит ядерное оружие, она тотчас же, в этот же день его использует, потому что задачи Украины сейчас заключаются в том, чтобы нанести России максимальный ущерб всеми возможными средствами», — отметил он в беседе с RT.
Напомним, Келлог заявил о нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия после того, когда глава киевского режима во время интервью для Пирса Моргана потребовал от Запада предоставить Киеву такой тип вооружения. Как сообщают argumenti.ru, Зеленский пожаловался, что из-за ошибок западных партнеров путь Украины в НАТО растянулся на десятки лет. Из-за этого он потребовал поставить украинцам ядерное оружие, ракетно-зенитные комплексы, ​профинансировать 1 млн военнослужащих ВСУ и отправить на Украину иностранный воинский контингент.
«Кит Келлог заявил, что шансы, что Киев вновь получит ядерное оружие, мизерные или равны нулю», — пишет издание.
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ФСБ и Росгвардия задержали пособника ВСУ в Москве
07 февраля 2025, 17:10

Фото: iStock/Gerasimov174

Пособника запрещенного в России «Азова»* задержали в Москве сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. Силовики предоставили оперативные кадры.
«Как было установлено, москвич еще до начала СВО неоднократно выезжал на Украину, где вступил в его ряды. Используя социальные сети, мужчина пытался вербовать российских военнослужащих в ряды ВСУ и собирал данные о расположении войск в зоне боевых действий, их вооружении, количестве личного состава и потерях», — сказано в релизе.
Известно, что задержанному 23 года. В его квартире нашли нацистскую символику, а также флаг Украины. Открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с двумя пленными боевиками ВСУ.

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Российская армия освободила город Дзержинск в ДНР
07 февраля 2025, 16:05

Фото: iStock/Chalabala

В результате активных наступательных операций, проведенных подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» из группировки войск «Центр», был освобожден город Дзержинск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступательные операции на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, российские войска продвигаются в сторону населенных пунктов Новоселка, Раздольное и Днепроэнергия.

Преодолевая оборону противника и двигаясь на северо-запад, армия приближается к границам Днепропетровской области.

Накануне Вооруженные силы Украины осуществили массовую атаку на приграничные районы Курской области. Однако контрнаступление не увенчалось успехом: российская армия нанесла серьезный урон наступающим подразделениям противника. Также были зафиксированы атаки украинских войск в районах Черкасской Конопельки и Фанасеевки. В направлении Русской Конопельки направилась еще одна колонна ВСУ, но, согласно данным российских источников, она была остановлена до достижения села.

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#зеленский
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Зеленский купил себе особняк, ранее принадлежавший Гитлеру
Зеленский купил себе особняк Гитлера
07 февраля 2025, 12:20

Владимир Зеленский

Особняк, принадлежавший Адольфу Гитлеру, купил себе Владимир Зеленский. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Царьград». Речь идет о так называемом «Орлином гнезде» или Кельштайнхаусе.
Как уточнили авторы публикации, недвижимость была куплена оффшорной компанией Зеленского San Tommaso. Ценник составил 14.2 миллиона евро.

Бывший гитлеровский особняк находится в баварских горах, главе Третьего Рейха подарили его по случаю 50-летия. Во времена Второй Мировой «Орлиное гнездо» почти не пострадало. Позже его переделали в ресторан с музеем.

Не так давно глава киевского режима говорил, что не в курсе, где 100 миллиардов долларов из 177, которые выделил при демократах Белый дом.

Ранее сообщалось, на что придется идти Киеву, чтобы завершить конфликт.

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Келлог раскрыл, на что придется пойти Москве и Киеву для завершения конфликта
Келлог: РФ и Украине придется пойти на уступки для завершения конфликта
07 февраля 2025, 10:33

Фото: iStock/sb2010

России и Украине придется пойти на некоторые уступки для завершения конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.
«Обеим сторонам в любых переговорах приходится идти на уступки», — отметил Келлог.

Он уточнил, что условия сделки не будут приемлемы для обеих сторон, однако им придется попытаться соблюсти баланс ради завершения конфликта.

5 февраля агентство Bloomberg написало, что уже на следующей неделе Келлог представит план по урегулированию конфликта на Украине в ходе проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

В прошедшую субботу Келлог объявил, что Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Также он выдвинул предположение о том, что добиться прекращения боевых действий и постоянного мира можно в течение нескольких месяцев, а не лет.

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