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Украинская армия контратакует в Курской области в районе Черкасской Конопельки и села Уланок. Российские бойцы отражают атаку. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые группы противника совершили несколько волн атаки.
Бойцы группировки войск «Север» выявили скопления ВСУ, после чего по ним были нанесены удары, в том числе с помощью авиации.
По состоянию на 14:00 Черкасская Конопелька и Уланок продолжают находиться под контролем ВС РФ.
В ходе вражеского контрнаступления уничтожено шесть танков противника, три машины разграждения, три БМП и 14 боевых бронированных машин. По данным Mash, ВСУ потеряли до 205 человек убитыми.
В настоящее время российские бойцы продолжают отражать украинскую атаку.
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Элина Позднякова