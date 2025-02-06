Украинские военнопленные не хотят возвращаться на Украину

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Пленный солдат ВСУ Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на родину, так как на Украине не соблюдают права человека. Его слова приводит ТАСС.
«В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях», — пояснил Гончаров.
Он также отметил, что большинство украинских военных, попавших в плен к ВС РФ, не хотят возвращаться на родину.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что между Россией и Украиной произошел обмен пленными по схеме 150 на 150. Посредником выступили Объединённые Арабские Эмираты.
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