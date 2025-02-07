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Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область объясняется принципом президента США Дональда Трампа «мир благодаря силе».
«Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе"», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, Украина эффективно противостоит России на ее территории.
По данным Минобороны РФ, с утра 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступательных действий в сторону Черкасской Конопельки и села Уланок Курской области. По состоянию на 21:00 6 февраля российские подразделения сорвали вражеское контрнаступление.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57860 человек живой силы.
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Элина Позднякова