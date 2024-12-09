Российские штурмовики зачищают село Веселый Гай от ВСУ

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Армия Росси зачищает село Веселый Гай южнее Курахова в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«На кураховском направлении в южном кармане Веселый Гай уже, по сути, освободили, идет зачистка населенного пункта, идут активные бои на окраинах Анновки», — рассказал Рогов.
Он добавил, что в районе Успеновки российские бойцы перебили сообщение между подразделениями ВСУ, чтобы противник не имел возможности подвозить резервы или усилить группировку. Там же ВС РФ выбили украинцев из очередного опорного пункта на южном берегу реки Сухие Ялы.
На сегодняшний день российские силы освободили уже девять квадратных километров вдоль дороги между Сонцовкой и Старыми Тернами севернее Курахова.
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Элина Позднякова