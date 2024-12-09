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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно активизировались на рубежах Луганской Народной Республики, увеличив количество контратак более чем в 2,5 раза за последнюю неделю. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, с 30 ноября по 6 декабря 2024 года российские военные, действующие в составе группировок «Запад» и «Юг», успешно отразили 70 контратак противника. Это на 27 атак больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Большая часть контратак — более 60 — была зафиксирована на купянском и сватовско-кременском участках фронта. Марочко отметил, что статистический анализ свидетельствует о резкой активизации ВСУ на западных рубежах ЛНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с заявлением, в котором призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа начать процесс мирных переговоров по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с заявлением, в котором призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа начать процесс мирных переговоров по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова