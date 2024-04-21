В Херсоне прогремели взрывы

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В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучало несколько взрывов, сообщает украинский «24-й канал» в Telegram-канале.
Также взрывы были слышны в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве городе. Терехов, не сообщив подробностей инцидента, призвал жителей соблюдать меры предосторожности.
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Александр Климов