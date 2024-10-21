Солдаты ВСУ массово бегут со своих позиций

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В ВСУ жалуются на массовое бегство украинских солдат со своих позиций. Об этом пишет испанская газета El País.
«Будущее конфликта для ВСУ мрачно, потому что им не хватает пополнения. Опрошенные военнослужащие также сказали о растущей проблеме бегства солдат с позиций», — говорится в статье.
Сержант ВСУ Евгений Чурбанов рассказал изданию, что сейчас его подчиненные проводят на позициях три месяца без отдыха и ротации, год назад этот срок не превышал одного месяца. Он также отметил, что солдаты ВС РФ лучше подготовлены и оснащены.
Ранее издание New York Times писало, что в 2024 году число случаев дезертирства в рядах ВСУ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. По словам самих украинских военных, еще активнее ряды ВСУ могут посыпаться после февраля следующего года, так как многие ставили для себя конкретные сроки службы в три года.
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Элина Позднякова