Российские силы нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Российская армия нанесла удар по Вооружённым силам Украины в Николаевской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
«В 3.00 и 3.20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными», — рассказала собеседник агентства.
Он также уточнил, что около 05:00 к железнодорожному вокзалу Снигирёвки стянулись 10 машин скорой помощи, территорию оцепили. Сотрудники Службы безопасности Украины начали поквартирный обход близлежащих домов в поисках оппозиции.
По происходящему в Новопетровке точных данных у Лебедева нет. По его словам, украинские войска не позволяют местным жителям покидать их дома.
Читайте также:
Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного
Шапша: в Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ из-за падения БПЛА
Евгения Парфентьева