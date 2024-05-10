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Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Минобороны сообщило о применении дронов для срыва попытки ВСУ форсировать Днепр
10 мая 2024, 08:20
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что также были обнаружены лодки противника, пытавшиеся пересечь реку. В военном ведомстве отметили, что координаты целей были переданы артиллеристским группировки, которые не только поразили позиции пехоты, но и уничтожившим лодки украинской армии.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Ключевая проблема для ВС РФ заключалась в использовании украинской армией большого числа FPV-беспилотников.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#удар
Российские силы нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС РФ ударили по путевой станции в Снигирёвке и расположению ВСУ
10 мая 2024, 08:23

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российская армия нанесла удар по Вооружённым силам Украины в Николаевской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
«В 3.00 и 3.20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными», — рассказала собеседник агентства.

Он также уточнил, что около 05:00 к железнодорожному вокзалу Снигирёвки стянулись 10 машин скорой помощи, территорию оцепили. Сотрудники Службы безопасности Украины начали поквартирный обход близлежащих домов в поисках оппозиции.

По происходящему в Новопетровке точных данных у Лебедева нет. По его словам, украинские войска не позволяют местным жителям покидать их дома.

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В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного
РИАН: В Польше нашли могилу неудавшегося актера, ставшего наемником на Украине
10 мая 2024, 08:05

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Польше обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы, который снимал убийство российского военного. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что захоронение находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Погибшему наемнику был 41 год.

По данным источника, некоторые аккаунты Шереметы в социальных сетях зачищены. Однако в одной из соцсетей до сих пор виден ролик, в котором за кадром звучит его голос.

По предварительным данным, именно польский наемник снимал, как добивали российского военнослужащего в подбитой БМП.

Напомним, ранее на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой пригласить иностранных военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, назвав появление подобной петиции крайне вызывающей провокацией.

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#кладбище
#наемник
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В Курской области средства РЭБ перехватили беспилотник ВСУ
Старовойт: в Кореневском районе Курской области силы РЭБ перехватили БПЛА ВСУ
10 мая 2024, 07:52

Фото: iStock/valio84sl

Губернатор Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Старовойт также призвал жителей сохранять бдительность и не трогать обломки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. По словам мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА летел на Москву.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#дрон
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В Минобороны рассказали о трудностях при взятии Очеретино
Минобороны назвало FPV-дроны ВСУ основной проблемой штурмовых групп в Очеретино
10 мая 2024, 07:28

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что основная проблема для ВС РФ заключалась в использовании украинской армией большого числа FPV-беспилотников. Российские солдаты были вынуждены «уворачиваться» от атаковавших дронов.

Бойцы ВС РФ входили в населенный пункт группами. В военном ведомстве добавили, что действия производились при постоянном контроле беспилотных летательных аппаратов и совместной работе с артиллерийскими расчетами, авиацией и иными подразделениями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
Шапша: в Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ из-за падения БПЛА
10 мая 2024, 07:05

Фото: iStock/Distortion Media

Губернатор региона Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что возгорание, которое возникло на предприятии в Калужской области из-за падения украинского беспилотника, ликвидировано.
По предварительной информации, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Губернатор добавил, что в настоящее время специалисты оценивают размер повреждения инфраструктуры предприятия.

Ранее сообщалось, что взрывы раздались в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Напомним, в ночь на 10 мая украинские беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области. Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах, которые прогремели примерно в час ночи в Дзержинском районе, около станции Полотняный завод.

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#спецоперация
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В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
Константинов: появление петиции на сайте Зеленского говорит об истощении ВСУ
10 мая 2024, 06:17

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что появление на сайте украинского президента Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на территорию страны свидетельствует об истощении армии Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием «падение украинского фронта и окончательный развал территорий», — сказал Константинов.
Как утверждает политик, на Украине скоро начнутся изменения и к этому нужно готовиться.

До этого на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой пригласить иностранных военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, назвав появление подобной петиции крайне вызывающей провокацией.

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«Пришлось обмануть Киев»: Стало известно, чего боятся украинские офицеры
Бутусов: офицеры боятся говорить правду о положении ВСУ из-за страха увольнения
10 мая 2024, 04:40

Офицеры ВСУ боятся сообщать командованию о трудной ситуации на поле боя из-за увольнения инициативных командиров бригад, которые не стеснялись докладывать о тяжелом положении украинской армии. Об этом сообщил в своем видеоблоге главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
«Они (командиры подразделений ВСУ. — Прим. ред.) боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили», — рассказал Бутусов.
Как утверждает журналист, недостоверные донесения постоянно приводят к искаженной оценке обстановки на поле боя и ложных представлениях о возможностях ВСУ.

«С управлением, с достоверными докладами – у нас с этим большая проблема», — признал экс-советник.
До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российская армия делит ВСУ на две части, а затем уничтожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
«Общественное»: В Харькове и Николаевской области прогремели взрывы
10 мая 2024, 03:49

Фото: istock / Leonid Ikan

Взрывы раздались в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Об этом проинформировало украинские издание «Общественное» в Телеграм-канале.
«В Харькове был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты», — пишет информагентство.
Через несколько минут издание сообщило об еще одном взрыве. Также сообщается о взрыве в Николаевской области.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 02.37 мск. Сигнал воздушной тревоги также звучит в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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На Украине хотят заблокировать счета уклонистов
Депутат Осадчук: на Украине запустят процедуру блокировки счетов уклонистов
10 мая 2024, 03:36

Фото: istock / Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук сообщил о возможном введении процедуры блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. Об этом информирует украинское издание УНИАН.
«Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — передаёт слова депутата издание.
Парламентарий уточнил, что штрафы за нарушение военного учета были предусмотрены законодательством до этого, но новым законом их значительно увеличили.

Как утверждает Осадчук, закон вступит в силу примерно к концу мая.

Ранее украинский депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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