Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

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Расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что также были обнаружены лодки противника, пытавшиеся пересечь реку. В военном ведомстве отметили, что координаты целей были переданы артиллеристским группировки, которые не только поразили позиции пехоты, но и уничтожившим лодки украинской армии.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Ключевая проблема для ВС РФ заключалась в использовании украинской армией большого числа FPV-беспилотников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Ключевая проблема для ВС РФ заключалась в использовании украинской армией большого числа FPV-беспилотников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова