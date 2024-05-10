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Вооружённые силы РФ освободили село Новокалиново в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Напомним, несмотря на новый пакет военной помощи, который Киеву выделили союзники в Соединённых Штатах Америки, российские силы продолжают успешно освобождать территорию Донбасса. В настоящий момент самые ожесточённые бои на Донецком направлении идут за город Часов Яр, взяв его под контроль — Россия сможет выйти на Славянск и Краматорск, освободив всю Донецкую Народную Республику.
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