Стало известно, почему иностранные ЧВК отказываются воевать за Украину

Иностранные ЧВК отказываются отправляться на Украину из-за хаоса на линии боевого соприкосновения, об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена в интервью для РИА Новости.