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Стало известно, почему иностранные ЧВК отказываются воевать за Украину

Глава MOSAIC Шиена: Хаос на Украине отталкивает иностранные ЧВК от контрактов
26 мая 2024, 08:55
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Иностранные ЧВК отказываются отправляться на Украину из-за хаоса на линии боевого соприкосновения, об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена в интервью для РИА Новости.
«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Шиена.

По словам собеседника агентства, те частные военные компании, которые рассматривали возможность отравиться в зону проведения специальной военной операции, были разочарованы сообщениями о реальной обстановке на линии фронта.



Шиена также подчеркнул, что это обстоятельство говорит о перспективе снижения числа иностранных наёмников, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

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