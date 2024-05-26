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Иностранные ЧВК отказываются отправляться на Украину из-за хаоса на линии боевого соприкосновения, об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена в интервью для РИА Новости.
«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Шиена.
По словам собеседника агентства, те частные военные компании, которые рассматривали возможность отравиться в зону проведения специальной военной операции, были разочарованы сообщениями о реальной обстановке на линии фронта.
Шиена также подчеркнул, что это обстоятельство говорит о перспективе снижения числа иностранных наёмников, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины.
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Евгения Парфентьева