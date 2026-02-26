Украинские военные натравливали бойцовскую собаку на российских пленных
В докладе «Секретные тюрьмы» приведены свидетельства о жестоком обращении с российскими военнопленными. Документ подготовлен послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником и имеется в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, показания предоставил военнослужащий ВС РФ Сергей Корнеев, попавший в плен летом 2024 года в районе Песчаного Харьковской области. По его словам, на пленных натравливали бойцовскую собаку породы ротвейлер. Животное разрывало одежду и наносило ранения. Корнеев утверждает, что вместе с ним в камере находились еще четверо человек, которые также подверглись нападению.
Он также сообщил, что одного из военнопленных, находившегося в тяжелом состоянии, вывели за пределы помещения и спустили на него собаку. По словам Корнеева, спустя некоторое время животное вернулось в крови, а мужчина погиб. В докладе приводятся и другие эпизоды, касающиеся условий содержания пленных.
