«Цирк какой-то»: В России оценили двустороннюю встречу США и Украины
Великобритания запрещает Украине вести переговоры с Россией, а США не могут ничего сделать. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
В четверг, 26 февраля, в Женеве проходит двусторонняя встреча представителей Украины и США, где планируется обсудить механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и форматы долгосрочного сотрудничества.
Дудчак признался, что американские инициативы «уже надоели». Он уточнил, что самые сложные пункты, по которым продолжаются переговоры, связаны с территориями Донбасса. Политолог также назвал странным тот факт, что американский президент Дональд Трамп, при всем его могуществе, не может надавить на Зеленского.
«Трамп не может победить Зеленского. Цирк какой-то. Что они там собираются обсуждать? Позицию Зеленского? Позицию наркомана, который весь в долгах и не может и пикнуть без разрешения Лондона?» — отметил Дудчак в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Политолог не исключил, что Лондон запрещает Зеленскому вести мирные переговоры с Россией, а Вашингтон ничего сделать не может. Это, конечно, все унизительно как для Трампа, так и для США, заключил Дудчак.