«Цирк какой-то»: В России оценили двустороннюю встречу США и Украины

26 февраля 2026, 18:12

Политолог Дудчак: Странно, что Трамп не может надавить на Зеленского

Фото: iStock/ValleraTo

Великобритания запрещает Украине вести переговоры с Россией, а США не могут ничего сделать. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





В четверг, 26 февраля, в Женеве проходит двусторонняя встреча представителей Украины и США, где планируется обсудить механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и форматы долгосрочного сотрудничества.



Дудчак признался, что американские инициативы «уже надоели». Он уточнил, что самые сложные пункты, по которым продолжаются переговоры, связаны с территориями Донбасса. Политолог также назвал странным тот факт, что американский президент Дональд Трамп, при всем его могуществе, не может надавить на Зеленского.





«Трамп не может победить Зеленского. Цирк какой-то. Что они там собираются обсуждать? Позицию Зеленского? Позицию наркомана, который весь в долгах и не может и пикнуть без разрешения Лондона?» — отметил Дудчак в разговоре с Общественной Службой Новостей.