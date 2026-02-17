На Украине захотели давать пенсионерам деньги в долг
«Укрпочта» запускает новую услугу для пенсионеров — возможность получать деньги в долг. Об этом информируют украинские СМИ.
Генеральный директор компании Игорь Смилянский сообщил, что организация создаст собственный банк, который будет предоставлять краткосрочные кредиты, известные как овердрафт.
Сейчас почтальоны уже помогают пенсионерам с небольшими покупками. Например, если у бабушки закончилась пенсия, она может обратиться к сотруднику. Тот записывает нужные товары в тетрадь, а затем приносит их. После получения пенсии человек закрывает долг.
Эта инициатива направлена на поддержку пожилых людей, которые сталкиваются с финансовыми трудностями. Теперь они смогут рассчитывать на помощь «Укрпочты» в сложные моменты.
Читайте также: