На Украине захотели давать пенсионерам деньги в долг

Украинские пенсионеры получат деньги в долг от «Укрпочты»
Фото: iStock/PIKSEL

«Укрпочта» запускает новую услугу для пенсионеров — возможность получать деньги в долг. Об этом информируют украинские СМИ.



Генеральный директор компании Игорь Смилянский сообщил, что организация создаст собственный банк, который будет предоставлять краткосрочные кредиты, известные как овердрафт.

Сейчас почтальоны уже помогают пенсионерам с небольшими покупками. Например, если у бабушки закончилась пенсия, она может обратиться к сотруднику. Тот записывает нужные товары в тетрадь, а затем приносит их. После получения пенсии человек закрывает долг.

Эта инициатива направлена на поддержку пожилых людей, которые сталкиваются с финансовыми трудностями. Теперь они смогут рассчитывать на помощь «Укрпочты» в сложные моменты.

Дарья Осипова

