В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на мотоцикл погиб мирный житель
В Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в селе Двулучное Валуйского округа. Беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, водитель которого скончался на месте до прибытия медиков. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«В результате очередного террористического удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что вражеский БПЛА врезался в 18-й этаж жилого дома в Ростове-на-Дону. В результате удара произошел взрыв и начался пожар.