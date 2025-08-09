В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на мотоцикл погиб мирный житель

09 августа 2025, 08:34

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





Инцидент произошел в селе Двулучное Валуйского округа. Беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, водитель которого скончался на месте до прибытия медиков. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«В результате очередного террористического удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель», — говорится в сообщении.