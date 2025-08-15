После атаки ВСУ по Донецку минимум один человек оказался под завалами
В Донецке после обстрела ВСУ под завалами жилого дома обнаружили 18-летнюю девушку. Подробности сообщает РИА Новости.
В результате обстрела ВСУ жилого дома в Киевском районе Донецка под завалами осталась 18-летняя местная жительница. По предварительным данным, спасатели пытаются извлечь девушку из-под обломков. Кроме того, в результате удара пострадал мужчина — его состояние сейчас уточняется.
Инцидент произошёл после попадания снаряда в многоквартирный дом, что привело к частичному разрушению сооружения и расположенного рядом кафе. По свидетельствам очевидцев, в результате атаки погиб как минимум один человек. На месте работают аварийно-спасательные службы, медики и правоохранители.
Напомним, что в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА 33 многоквартирных дома получили серьёзные повреждения.
