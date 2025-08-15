В Ростове-на-Дону число домов, повреждённых при атаке БПЛА, возросло до 33
В результате атаки беспилотников, произошедшей 14 августа в Ростове-на-Дону, повреждения получили 33 многоквартирных дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По его словам, уточнённые данные были получены после полного осмотра пострадавших районов. Большинство повреждений связано с разбитыми окнами, разрушенными балконами и повреждёнными фасадами. На месте продолжают работать аварийные службы и коммунальщики, устраняя последствия удара.
Власти заявили, что все пострадавшие жильцы будут обеспечены временным жильём и помощью в восстановлении квартир. Также ведётся расследование обстоятельств атаки. Ранее сообщалось о меньшем количестве повреждённых зданий, но после инспекции их число увеличилось. Ситуация остаётся на контроле городской администрации.
