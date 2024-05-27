Под Херсоном ракета попала в здание Пенсионного фонда, пять человек ранены

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Ракета Вооруженных сил Украины попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области. Ранения получили 5 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются», — сообщил он.
Губернатор отметил, что напротив Пенсионного фонда находится школа, в которой дети сегодня сдавали экзамены, но украинских военных это не смутило.
Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях фронта. По словам Пинчука, несколько солдат получили тяжелые травмы после применения противником химического оружия. Он отметил, что неоднократно были зафиксированы факты использования ВСУ хлорпикриновых гранат и иных средств химического поражения.
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Дарья Осипова