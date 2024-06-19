Украинская ракета вторглась в воздушное пространство России

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Медвенским районом Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО!» — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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