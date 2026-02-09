Российские силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать восемь — над Курской областью, двадцать семь — над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, три — над Тульской областью, два — над Орловской областью, два — над Калужской областью, а также по одному — в Астраханской и Воронежской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
