Российские силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских БПЛА

13 января 2026, 07:40

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 12 на 13 января. Они перехватили 11 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.