ФСБ: задержаны 25 участников схемы поставок наркотиков под кураторством Киева
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресекло работу крупного канала поставки наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе операции задержали 25 граждан, которые занимались распространением и фасовкой запрещенных веществ через тайники. Силовики отметили, что группа также проводила активную пропаганду наркозависимости среди молодежи. Установлено, что кураторы преступников находились на территории Украины.
В местах проживания задержанных обнаружили более 50 килограммов синтетических наркотиков. Следственное управление возбудило уголовные дела против участников группы.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который готовили украинские спецслужбы.
