Беспилотник ВСУ сбили на подлёте к Москве
Украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство Московской области, сработала система ПВО. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, российские военные уничтожили цель на подлёте к Москве. Сведения о пострадавших не поступали, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Ранее беспилотник Вооружённых сил Украины ударил по жилому дому в Донецке. По словам очевидцев, одного из пострадавших увезла карета скорой помощи.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
