ВСУ бросили часть 13-й бригады нацгвардии на Купянское направление
Часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины направилась из Липцов в сторону Купянска. Об этом пишет РИА Новости.
Это решение связано с нарастающими успехами ВС РФ в этом регионе. Украинское командование не считает Липцовское направление приоритетным и решило укрепить позиции на Купянском фронте.
По информации российских силовых структур, на севере Харькова замечены расчеты беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Эти действия свидетельствуют, что боевики адаптируют свои стратегии в ответ на изменения на поле боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
