Российские силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА

23 декабря 2025, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 22 на 23 декабря. Они перехватили 29 беспилотников, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.