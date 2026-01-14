Российские силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА

14 января 2026, 08:25

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 13 на 14 января. Они перехватили 48 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.