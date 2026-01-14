ПВО отбивает атаку украинских БПЛА в промзоне Невинномысска на Ставрополье

14 января 2026, 06:22

Фото: iStock/Dragon Claws

В Невинномысске Ставропольского края ВСУ пытаются атаковать беспилотниками промышленную зону. О ситуации предупредил в своём Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.





Он отметил, что для отражения атаки уже задействованы силы ПВО, и в районах возможного падения обломков дронов работают экстренные службы.





«Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации», — добавил Владимиров.