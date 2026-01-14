ПВО отбивает атаку украинских БПЛА в промзоне Невинномысска на Ставрополье
В Невинномысске Ставропольского края ВСУ пытаются атаковать беспилотниками промышленную зону. О ситуации предупредил в своём Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
Он отметил, что для отражения атаки уже задействованы силы ПВО, и в районах возможного падения обломков дронов работают экстренные службы.
«Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации», — добавил Владимиров.Ранее сообщалось, что при ночной атаке ВСУ в Ростовской области ранения получили четверо мирных жителей. Среди пострадавших оказался четырёхлетний ребёнок. Травмированных людей оперативно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как «средней тяжести».